Cina: performance visiva sui consumi...

Saymour è un fotografo inglese formatosi come architetto che da anni lavora al pianeta come PROGETTO DI DESIGN. Artista visivo tra i migliori nominato agli Oscar britannici (BAFTA) per il suo sguardo sull'equilibrio tra habitat e l'uomo. CONSUMATO è l'individuo e CONSUMATA la materia prima estratta dalla terra a forza per i nostri consumi prodotti e indotti a tutte le latitudini. Un viaggio nel sistema produttivo cinese che da decenni si impone a tutti. Assemblaggio ripetitivo in fabbrica per il CONSUMISMO globale. Paesaggi, miniere e fabbriche, cantieri navali pronti a inscatolare nei container i sogni materiali ovvero i desideri mondiali degli esseri umani (una bella festa sotto l'albero con tanti regali impacchettati con dentro il niente pandemico che dilaga in ognuno). Il ritmo lo dettano i macchinari nei rumori nascosti dietro i nostri oggetti quotidiani. Performance narrativa di inquadrature e montaggio commentata da un solo operaio in un contrasto in scala che toglie il fiato ai polmoni.

