Dalla "Stracci" alla Fracci storia di un mito popolare

La pellicola sul percorso umano e professionale della Ballerina è stata realizzata da Rai Fiction con la supervisione di Carla Fracci (morta a maggio scorso) e la consulenza del marito Beppe Menegatti protagonista Alessandra Mastronardi per la regia di Emanuele Imbucci. Il New York Times la definisce “la prima ballerina assoluta” ed è vero. Grande Sin da bambina, da adolescente e giovane promessa negli anni 50, diventa prima ballerina nel 1958 poi il professionismo dagli anni 60. Per la prima volta si gira la fiction Rai al Teatro alla Scala, la sua casa milanese, le scene principali sono così vere da rievocarne la magia in platea e sul palco. La vita che è stata davvero un film in un film. Storia di umanità: Carla diventa mamma (1970) e la sfida ne fa una star planetaria con Nureyev anche in piena maturità.

