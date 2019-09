De Andrè rivive nello spettacolo di "Artenovecento"

Nel video uno stralcio del concerto

Nell'anno del ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, i romagnoli “Artenovecento” hanno portato in scena un concerto magico nel ricordo di Faber. Sono state riproposte non solo le canzoni più popolari e conosciute ma anche le “chicche” per intenditori come quelle in dialetto sardo. Fedeli anche negli strumenti, come per l'uso del bouzouki turco. Sono state toccate le corde più intime del pubblico che ha sentito rivivere la voce del cantautore genovese. La serata è stata organizzata dalla Biblioteca di Serravalle e dalla Giunta di Castello, col patrocinio della Segreteria alla Cultura.