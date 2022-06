Elisa-Elasi: un'artista 'alessandrina'

Sembra uscita da Fantàsia della Storia Infinita prima da “principessa bambina” ora da regina dopo i successi su Rai Uno al Premio Luttazzi, come miglior artista MTV New Generation, e al Festival di Los Angeles. ELISA-ELASI è alessandrina viene dal Conservatorio Vivaldi e dalla collaborazione all'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Milano ma non dimentica di aver cantato con ironia la Carrà. Musicista e produttrice ha studiato economia dell'arte. Una Liberty Lady passata dal singolo VALANGHE all'album CAMPI ELASI in un mix di stili e linguaggi che si dicono pop ma sono nu jazz, R&B e Funk(y), elettronica e house. Viaggi vissuti intensamente tra cose e mischiando idee con altri artisti. Nel 2020 esce SI SALVI CHI PUO' frutto della clausura pandemica e dell'esperienza social-web. Nel frattempo rifiuta X Factor per formare un collettivo milanese e residenze artistiche dal respiro europeo. Il suo sogno? Riuscire a creare un testo che sia ritmo e musica da poter essere compresi e ascoltati nel mondo, in italiano (come noi ascoltiamo gli altri in spagnolo e americano).

fz