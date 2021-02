EuroSong: il San Valentino festeggiato con la nostra Valentina

Che Valentina Monetta fosse nel cuore dell'Eurovision Song Contest, si sapeva. Non sono mancati, infatti, in questi anni, gli omaggi da parte degli organizzatori dell'evento canoro internazionale per la cantante sammarinese. Ieri l'ultimo, in ordine di tempo, con un tweet sul profilo dell'EuroSong, che conta quasi 500 mila followers, dedicato proprio a lei: "Happy Valentinas Day", nel giorno di San Valentino. Corredato dalle foto delle sue performances sul palco Esc. Valentina, infatti, con ben 4 partecipazioni sotto la bandiera di San Marino, è una delle veterane dell'Eurovision.