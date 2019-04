Eurovision Song Contest: RTV presenta la giuria sammarinese

la Giuria Esc2019

Ci siamo. Delegazione in partenza a giorni per Tel Aviv. Serhat - che porta i colori della Repubblica alla competizione canora più seguita al mondo - saluta il pubblico di Rtv da Francoforte dove sta ultimando la sua campagna promozionale per “Say Nanana”, e la giuria. Appassionato di teatro e musica, il Presidente è Paolo Rondelli, ha già ascoltato le 41 canzoni in gara, in una competizione che non è solo musica, è spettacolo, è evento Giurati dalle competenze composite: Marilia Reffi, da decenni si occupa di cultura e teatro agli Istituti Culturali; Sabrina Minguzzi, coreografa e ballerina; Danilo Berardi, capo produzione di San Marino RTV; Giurato di riserva, esperienza maturata per il Junior Eurovision, Monica Moroni; già dj nella trasmissione di Radio San Marino “Radiotutti”, esperto di musica rap e pop, Elia Gasperoni.

Fiduciosa la stampa, con Andrea Lattanzi della Serenissima che si sbilancia: “Con Say Nanana è l'anno buono per San Marino” e Gianluca Forlani di Repubblica.sm che evidenzia l'evoluzione nelle preferenze del pubblico dopo 64edizione. Pino Cesetti ricorda gli esordi, la prima partecipazione di San Marino dal 2007, insieme ai record: presenti a 27 show, Lia Fiorio e Gigi Restivo sono i commentatori più longevi. E anche un omaggio alla musica d'autore. Nella scelta di Monica Fabbri, spokeperson di madrelingua francese – spiega il direttore di RTV Carlo Romeo – il ricordo di Jacques Brel, a 90 anni dalla nascita.

Nel video, le interviste al Presidente di Giuria, Paolo Rondelli e al giurato Elia Gasperoni