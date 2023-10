Ferzan Ozpetek presenta il suo "Nuovo Olimpo": "Quasi totalmente autobiografico"

Alla Festa del Cinema di Roma presentato l'ultimo film di Ferzan Ozpetek e il documentario “Io, noi e Gaber”. Suscita sentimenti contrastanti, l'ultimo film di Ferzan Ozpetek, “Nuovo Olimpo”, sulla storia d'amore contrastata tra due giovani, iniziata negli anni '70 e arrivata ai giorni nostri. Quando poi il regista spiega cosa c'è alla base della sua ultima fatica, si capisce perché la narrazione appaia così dolente ma anche frastagliata, come interrotta. E' invece un commosso e devoto omaggio al grande Giorgio Gaber quello che fa Riccardo Milani, chiamando a raccolta grandi nomi della musica e non solo, per ricordare una figura centrale del nostro panorama culturale.

Nel video l'intervento di Ferzan Ozpetek, regista, e l'intervista a Riccardo Milani, regista