Festa del Cinema di Roma, premi alla carriera a Quentin Tarantino e Tim Burton

Dal 14 al 24 ottobre torna la Festa del Cinema a Roma: nella capitale arriveranno Quentin Tarantino e Tim Burton per i premi alla carriera. Il volto di Uma Thurman, simbolo di donna forte, temeraria e coraggiosa, nonché musa ispiratrice di uno dei registi più acclamati del nostro tempo, è l'immagine scelta per il manifesto di quest'anno alla Festa del Cinema, che si richiama anche ai premi alla carriera di questa 16esima edizione, come spiega il direttore artistico Antonio Monda.









22 le registe donne quest'anno, per una festa molto al femminile e molto internazionale, ha proseguito Monda, con 35 prime mondiali, 8 prime internazionali, 5 prime europee e 8 prime italiane: tra queste L'Arminuta di Giuseppe Bonito, le ultime opere di Pif e Zerocalcare, ma anche film che agli Oscar diranno la loro, promette Monda, come Belfast di Kenneth Branagh e Eternals, con Angelina Jolie. E ancora documentari, l'omaggio a Monica Vitti e a Gigi Proietti, l'amicizia tra Fellini e Simenon e le serie tv, tra cui l'ultima di Carlo Verdone, “Vita da Carlo”.

Nel video l'intervento di Antonio Monda, direttore artistico Festa del Cinema di Roma