Genus Bononiae: un polittico in 16 "tag"

“Il Polittico Griffoni a casa tua”, ed è vero. 16 tavole rinascimentali della Cappella Griffoni (in San Petronio per la pala d'altare dedicata a San Vincenzo Ferrer) commissionate a Francesco Cosso ed Ercole de' Roberti ricomposte dopo 295 anni proprio a Bologna delle origini. L'opera completa fu realizzata dal 1470 a 1472 smembrata nel 1725 dagli Aldrovandi divenendo “un'opera dispersa”. Dai prestiti eccezionali provenienti dai musei più prestigiosi è stata possibile “LA RISCOPERTA DI UN CAPOLAVORO” ormai 'visivamente' ( e artisticamente) perduto... Ri-materializzazione tecnologica in digitale della Factum Foundation in varie scannerizzazioni a partire dai particolari per la tutela e la condivisone del patrimonio artistico mondiale. Voce narrante in vari tag per accedere ai video e alle sezioni suddivise in due piani tra storia, figure e dettagli, zoommabili direttamente dal sito www.genusbononiae.it e su qualsiasi dispositivo anche più volte. Santa Lucia e San Floriano dalle stanze del palazzo affrescato dal Carracci restituiti al tempo del virus non solo ai bolognesi ma a tutti noi.

