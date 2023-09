Ginevra Bencivenga tra i 20 finalisti, "Fiera di rappresentare San Marino"

L'abbiamo conosciuta sulle scene da giovanissima: negli studi di RTV, partecipando al Talent dei Castelli, poi in gara a “Una Voce per San Marino”. Ora una nuova ambita tappa per Ginevra, il Christmas Contest. Ricevuti anche dal Papa, sabato scorso, i partecipanti alle fasi finali. Gareggeranno proprio a San Marino – 29 e 30 settembre – i tre selezionati canteranno al Concerto di Natale in Vaticano il 25 dicembre. “L'emozione è veramente tanta – dice ai nostri microfoni - anche perché mi sento super onorata di poter rappresentare il mio Paese. Quando l'ho saputo, non stavo più nella pelle, perché 5mila concorrenti sono tanti e 20 sono veramente un numero ristretto. Non me l'aspettavo!”.

Luca Bandinelli – Studio 85 - sposa il progetto di Ginevra che sarà sul palco con “Per una vita”. Consapevole di quanto difficile sia affermarsi nell'ambiente, determinata a portare avanti il suo sogno Ginevra scrive e canta per condividere un messaggio:

“Il mio sogno – dice - sicuramente è quello di proseguire nel mondo della musica come cantautrice - tra l'altro ho iniziato da poco, da un anno e mezzo, e non è tantissimo... Però mi ha dato veramente tante soddisfazioni scrivere le mie canzoni, poter passare un messaggio, poter aiutare della gente che ha vissuto quello che ho vissuto io e che esprimo nella mia musica... Ne sono veramente fiera e contenta, spero di continuare, proprio per poter aiutare anche altre persone”.

Nel video, le interviste a Ginevra Bencivenga e a Luca Bandinelli