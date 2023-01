I Capitani Reggenti visitano il Museo del Francobollo e della Moneta

Una immersione nella storia della filatelia e della numismatica, nella sale del Museo. Insieme alle istituzioni culturali – il Direttore degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli e il Direttore dei Musei di Stato, Mario Marchioni - i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, hanno visitato l'intero percorso espositivo, accolti e guidati dal Responsabile del Museo, Roberto Ganganelli. Un comparto determinante del patrimonio artistico della Repubblica, anche identitario e valoriale, che fissa il passato, guardando avanti. Alla Reggenza, mostrati infatti anche i locali, non aperti al pubblico, della Biblioteca e del magazzino: contengono un repertorio di migliaia di modelli di monete e medaglie, che il Museo stesso sta procedendo a catalogare per poi renderlo fruibile.

Proprio su queste due strade corrono il senso e il ruolo di questo spazio: accanto alla valorizzazione dei beni dello Stato, la divulgazione, ricordando proprio alla Reggenza come sempre più il Museo sia luogo aperto di cultura, tenendo attività didattiche, richiamando studiosi impegnati nella ricerca, ospitando mostre temporanee, proprio come quella allestita in occasione della Giornata della Memoria, dedicata alla cartamoneta in uso durante la Seconda Guerra Mondiale. Ai Capi di Stato, mostrata anche la medaglia di Demetrio Canzani che celebra la prima convenzione di buon vicinato fra il Titano e il Regno d'Italia del 1862, donata dallo stesso nel 1867.