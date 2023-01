Il mal del calcio "azzurro cielo"

4 personaggi (tifosi uruguagi del blu cielo, l'“azul”) fatti di materia semplice come il pane (personcine a modo normalmente) ma la domenica c'è qualcosa che li accomuna: il tifo folle per la squadra del cuore. Una passione insana che tiene insieme un'amicizia piena di tensioni e di colori. Una rapsodia di gente schietta (di Montevideo) che non vuole perdere al bar senza darsi per vinti nella vita. Menomale che c'è il pallone e la fede calcistica. Detto più volte e con strazio diventa quasi un pianto... di 4 amici allo stadio, dal football al bisogno di consolazione, che come bambini solo il rettangolo d'erba verde e gli scarpini dei campioni possono lenirne il dolore 'azzurro'.