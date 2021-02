Il saggio di Michele Chiaruzzi fra i più letti nella piattaforma per le scienze umane e sociali

Lo studioso dell'università sammarinese Michele Chiaruzzi ha pubblicato un nuovo saggio, intitolato “Il ciclo di guerra della Seconda Repubblica”. A due giorni dalla pubblicazione nei Quaderni di scienza politica pubblicati da "Il Mulino" di Bologna, risulta tra i più letti degli ultimi mesi sulla piattaforma italiana per le scienze umane e sociali.

Il saggio analizza come la guerra ha segnato l’intero corso della Seconda Repubblica italiana. Nella ricerca di Chiaruzzi viene approfondito come l'Alleanza atlantica o degli Stati Uniti d'America hanno portato l'Italia ad un coinvolgimento in conflitti bellici dal '49 ai giorni nostri.







Leggi il comunicato stampa