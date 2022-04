Il tempo nell'arte contemporanea di Fabbro-Pasqual

La categoria del TEMPO indagata da due artisti in un luogo storico riminese. In mostra opere secondo due diversi tipi di materia: plastiche e ferro, elementi poveri e malleabili, contestualizzati nell'ambiente secondo un messaggio culturale. Mara Fabbro soffia sui volumi plastici e gonfia i sogni in forme vive come “la mano con l'anello prezioso” ma di polimeri plastici ( trasparenze, membrane plastiche, nella esposizione di “gioielli nascosti”). Alberto Pasqual lavora con il 'calore rosso' plasmando le forme incandescenti fino a piegarle a sé. Per Marta la sostanza e l'acqua affiancata al fuoco di Alberto: un intreccio materico, creativo e friulano.

