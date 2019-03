La famiglia tecnologica - 'tradizionale' secondo le “peripezie” teatrali della Comencini

Ancora “Un gruppo di famiglia in un interno”: una casa dove esiste (i libri sono presenze non scontate, oggi, nelle dimore moderne!) la libreria (di papà Maurizio Micheli-Giuseppe) “connessa” attraverso i figli ai dispositivi informatici e alle tecnologie mediatiche e social. I cambiamenti epocali, sempre più veloci, investono anche il nucleo famigliare con la relazione allargata della figlia Clementina (nome arcaico!?), che 'concepisce' per amore di un'altra donna (la sua compagna, dice lei), mediante il seme di un altro uomo (quello della banca del seme, dicono gli altri...). Si ribaltano continuamente i ruoli generazionali e chi non sa (il genitore) alla fine conosce di più (mamma IAIA FORTE diventerà custode della tradizione di famiglia con le sue foto del matrimonio e dei figli) mentre chi sapeva già per nascita... (i giovani) rischia di smentire i “TEMPI NUOVI” di tutti noi.

fz