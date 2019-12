Le stelle dell'ovest hanno gli occhi di Bruce

Diretto dal cantante statunitense insieme al coautore e collaboratore di sempre THOM ZIMNY il primo lungometraggio di BRUCE SPRINGSTEEN è distribuito nel mondo dalla Warner Bors. Pictures ed è già un CULT non solo per i milioni di fan. 13 canzoni dell'ultimo disco tutte insieme a casa di BRUCE. Interpretate, cantate con band e orchestra, sotto il soffitto del fienile a cattedrale nella antica proprietà del rocker americano. Le radici della sua musica. L'origine del sound. La storia di un artista versatile che ha influenzato la musica rock e pop in ogni dove. Il racconto personale del WEST a stelle e strisce in un docu-film in cui SPRINGSTEEN parla d'amore e morte, di famiglia e della solitudine WESTERN di una rockstar senza pari. Il XIX album del cantante diventa un'opera filmica per desiderio del regista-autore che ha voluto dare anima e occhi del cuore alla sua musica.

