“Maledetta primavera” al cinema

Infanzia, adolescenza e una sorta di “sorellanza” tra bambine (Nina e Sirley) in una famiglia segnata dalla separazione e dalla emarginazione sociale. Un fratellino che conosce solo la rabbia e soffra dei litigi tra i genitori. La scuola che non c'è più. Un padre che non esiste: un vuoto e il nulla davanti. Una “famiglia incasinata” che non lascia spazio all'amore se non nella canzone di Loretta Goggi successo di Sanremo 1981 nelle hit dall'82 e oltre. MALEDETTA PRIMAVERA è un inno all'amicizia tra giovanissime così diverse e lontane cresciute divise. Sirley viene dalla Guyana francese e vuole interpretare la Madonna (nera) nella processione di quartiere perché sa di essere speciale.

