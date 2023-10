Margherita Buy debutta alla regia con una commedia e racconta la sua paura dell'aereo

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Alla Festa del Cinema di Roma un altro debutto importante alla regia, quello di Margherita Buy, e la conferma di Emma Dante, che porta sul grande schermo un'altra opera teatrale. Numerose le presenze femminili in questa edizione del Festival, lo testimonia anche l'ultimo film di Emma Dante, che dopo “Le Sorelle Macaluso” torna in Sicilia per mettere in scena un'altra opera teatrale, “Misericordia”, con donne forti, materne e lottatrici, al centro di un mondo di maschi disgustosi. Un film intenso, a partire dall'interpretazione delle sue donne, Simona Malato su tutte, dove uno dei pochi maschi a non creare disgusto è quello, problematico, salvato dalla comunità femminile che vive in un ambiente degradato.

Completamente diversa “Volare”, opera prima di Margherita Buy, altra attrice al debutto come regista, che racconta della paura di prendere un aereo. La sua paura. Buy parla anche del fortunato momento che stanno vivendo le sue colleghe, che si sono cimentate dietro la cinepresa per la prima volta. Poi fa un'ammissione, palese ai più, ma forse non a se stessa.

Nel video l'intervento alla Festa del Cinema di Roma di Margherita Buy, attrice e regista