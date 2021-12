"Marino lo scalpellino" per favorire la lettura

Presentato il libro "Marino lo scalpellino" - Un Santo e una Nazione, tra leggenda, storia e tradizione: testo scritto e illustrato da Chiara Maresi, in collaborazione con una mamma, Laura Mancini ed una logopedista, Raffaella Carlini. Il testo, introdotto da Anna Chiara Macina, è stato pensato per tutti i bambini che si sono da poco affacciati al mondo della lettura, ed in particolare per chi ha un Disturbo Specifico di Apprendimento: è scritto in rima, le parole ripetute più volte sono state colorate allo stesso modo, compare una leggera divisione in sillabe che è tra i sostegni più importanti per favorire la lettura. Questa pubblicazione prova a raccontare, con illustrazioni originali e un testo chiaro e lineare, la leggenda del Santo che ha dato il suo nome alla nostra Repubblica, un modo simpatico per iniziare un percorso di cittadinanza consapevole.