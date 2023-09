Montegiardino diventa il castello dei bimbi, nell'ultimo atto di Artisti in Casa

Per un giorno il Castello di Montegiardino ha cambiato nome, diventando “Il castello degli animali strambi e dei maghi senza patente”. È la grande novità della tredicesima edizione di Artisti in Casa, che dopo una giornata di sabato pensata per i più grandi, ha dedicato per la prima volta l’intera domenica ai bambini con 12 spettacoli andati in scena tra le vie del Centro Storico.

Tra le esibizioni quella dei Trukitrek, con il loro show di burattini e marionette. La compagnia gira il mondo da 30 anni con la propria arte e per la prima volta è stata ospite di Artisti in Casa.

In prima linea anche Antonio Ramberti, che ha intrattenuto bambini e famiglie con il suo spettacolo, ma che della rassegna è anche il Direttore Artistico. Ramberti ha così portato a compimento le parole con cui nei giorni scorsi aveva descritto Artisti in Casa: "un evento vero che azzera la distanza tra chi guarda e chi si esibisce, in un gioco di ruolo che emoziona e riempie gli animi”.