Nuovo cinema MARESCOTTI: la tv pubblica italiana rilancia

Per ora le sale italiane in periodo estivo non proporranno anteprime americane, comunque in uscita per agosto, o film nazionali. RaiPlay farà da piattaforma (streaming) di lancio per i nostri autori e film coprodotti anche da Rai Fiction [protocollo covid cinematografico per set, scenografie e trucco fino al ciak: certificazioni e dispositivi per attori e personale di scena]. Prodotti di qualità per target diversi nati per il cinema proposti su web e tv. Progetti e speranze anche sulla scia del Decreto Rilancio con nuovi finanziamenti per il mondo dell'audiovisivo e la tax credit per i produttori. Da oggi disponibile su tutti i dispositivi RaiPlay, dopo la presentazione alla Festa di Roma, arriva in primissima BAR GIUSEPPE per la regia di Giulio Base con un inossidabile (nostro) Ivano Marescotti. Un storia sociale e d'amore tra emarginazione e accoglienza ambientata in Puglia, girata a Bitonto. Lui Giuseppe - Ivano ( si diletta di falegnameria) è “un buon uomo” più vecchio di lei gestisce il bar della stazione di servizio in zona agricola che fa pensare al Tavoliere. Bikira (vergine in swahili e l'attrice si chiama Virginia Diop) farà la cameriera di origine africana e formeranno una improbabile coppia mista contro tutto (il paese) e tutti (figli e nipoti), amandosi e basta.

fz