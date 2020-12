"PART" in progress: il miglior nuovo museo sta a Rimini

PART a Rimini

PART è un museo d'arte moderna e contemporanea innovativo aperto a settembre all'interno di due spazi storici (merlature, sesti acuti, sequenze di quadrifore), Palazzo del Podestà e dell'Arengo, tra XIII e XIV. 1770 metri quadrati riallestiti e ridisegnati appositamente per contenere 62 opere in ENDOWMENT (tesoretto d'autore conservabile per 5 anni alienabile per scopi sociale e umanitari solo da Sanpa) in pezzi prestigiosi (Schnabel, Mitoraj, Hirst, Cucchi e Chia, Pistoletto e Paladino tra gli altri) per 9 milioni di euro della Fondazione Sanpatrignano. Nel salone anche l'affresco del 1310 'strappato' dalla torre degli Agostiniani sul “Giudizio Universale” di Giovanni da Rimini.





Ricerca nella scenario artistico (tensione architettonica e paesaggista in pieno centro storico con il teatro, Castel Sismondo e cittadella romana) premiata da ARTRIBUNE per progetto, città e politica, in sinergia con il privato: cultura e impegno sociale. PART in progress tra giardino esterno e interni di palazzi e teatro in compenetrazione creativa secondo le linee guida della curatrice Clarice Pecori Giraldi per il futuro polo artistico riminese.

fz