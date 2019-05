POKEMONMANIA alla PIKACHU in Borgo

Detective Pikachu

Sono stati videogiochi anni 90 longevi e popolari in tutti i continenti ancora oggi la POKEMONMANIA continua... in app, Switch, serie tv e al cinema. Ci sono 800 pokémon diversi con Picachu, tutti da vedere insieme ai loro “pets” da accudire in 100 minuti di lungometraggio animato. È il film definitivo sugli orsetti gialli dove il nostro protagonista detective parla. Una immagine “peluchosa” tenerissima pervade tutto il movie nonostante la trama dei cattivi VILLAIN. L'eroe giallo smemorato e dipendente dalla caffeina sarà il vero detective degli umani con un solo indizio: un indirizzo in un cappello. Ryeme City è la città dalle mille luci in un'atmosfera alla Blade Runner e Chinatown. Computer grafica fotorealistica che impressiona stile Marvel. La caccia al POKEMON cinematografico andrebbe fatta rallentando la pellicola direttamente in sala riavvolgendo il film... probabilmente tutto ciò sarà possibile magari in futuro per la gioia dei nipotini e soprattutto dei nonni.

