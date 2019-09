San Marino: primo giorno di scuola per oltre 4000 studenti

Inizia oggi l'anno scolastico anche per gli oltre 4000 studenti delle scuole sammarinesi. Per l'anno 2019/2020 si sono iscritti 1603 studenti alle Scuole Elementari, 1008 alle Scuole Medie, 630 alle Scuole Superiori. 295 i piccolissimi destinati all'Asilo Nido, 838 alla Scuola dell'Infanzia.

In un messaggio il Segretario all'Istruzione manda un suo saluto e un ringraziamento a tutto il personale scolastico. “È grazie al loro impegno quotidiano – si legge - che possiamo garantire agli alunni e agli studenti occasioni preziose di crescita umana e di apprendimento.” Marco Podeschi si rivolge anche a tutti gli studenti, sia quelli pronti a iniziare un nuovo percorso scolastico, che quelli in procinto di proseguirlo, augurandosi che ognuno di loro possa trovare “un ambiente accogliente, ricco di stimoli e di significative relazioni umane, in cui possa sviluppare al massimo le proprie potenzialità e maturare le competenze necessarie per realizzare le sue aspirazioni più profonde”.

Il Segretario ricorda che quest'anno prenderanno avvio o proseguiranno alcune significative innovazioni, come la sperimentazione delle indicazioni per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e delle competenze digitali, il progetto di plurilinguismo e l’introduzione dell’insegnamento di “Etica, cultura e società”.

Sarà anche l'anno – ricorda Podeschi - in cui “giungerà anche a termine il lavoro iniziato da tempo per la costruzione di un curricolo, coerente, organico e progressivo, specifico per la scuola sammarinese”. Importante l'attenzione anche per la sostenibilità ambientale, “elemento da tenere in sempre più forte considerazione in termini curriculari e per le scelte concrete nel sistema scolastico nazionale“.

Anche il Vescovo di San Marino-Montefeltro Monsignor Andrea Turazzi manda il suo saluto agli alunni. Citando Martin Luther King scrive: "Siate il meglio di qualunque cosa siate. Cercate ardentemente di capire a cosa siete chiamati e poi mettetevi a farlo appassionatamente». Gareggiamo nello stimarci a vicenda."

Il messaggio integrale della Segreteria Istruzione

Comunicato stampa Segreteria Istruzione