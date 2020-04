Smiaf: annullata la 13^ edizione

Annullata l'edizione 2020 dello Smiaf: la manifestazione era in programma nel Centro Storico di San Marino da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. Una decisione sofferta, - scrivono gli organizzatori - ma necessaria e dettata dalla responsabilità. Il San Marino International Arts Festival tornerà nel 2021, ma molte sorprese accompagneranno l’attesa. “Ci siamo interrogati a lungo su cosa fare, ma al momento e probabilmente per tutta la durata di quest’estate le condizioni per poter ospitare migliaia tra artisti, visitatori, membri dello staff e volontari non sono perseguibili”. Un commento amaro quello di Tommaso Rossini, direttore organizzativo dello SMIAF.

“Questo però non è un addio, ma solo un arrivederci più lungo del solito”, ci tengono a ribadire in coro gli organizzatori. Ed un impegno su due fronti: dare vita a un’edizione ancor più indimenticabile nel 2021 e prevedere e organizzare iniziative culturali per San Marino, i suoi giovani e tutti i cittadini che ci hanno sempre sostenuto, appena teatri, cinema e piazze potranno tornare ad essere punti di aggregazione.

In questo periodo di pausa quindi lo SMIAF non smetterà di esistere: “proveremo a ri-pensare al ruolo dell’arte, della cultura e di tutto quello che ruota intorno al Festival e al Paese, per realizzare tanti progetti che abbiamo sempre tenuto nel cassetto. Lo dobbiamo a molti”. Un percorso che già nelle prossime settimane vedrà la pubblicazione di un nuovo sito web, aggiornato nei contenuti e nei progetti portati avanti dall’associazione.