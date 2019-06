"Specchio di emozioni": il nuovo libro di poesie di Vittorio Brigliadori

Capitano di Castello di Serravalle, insegnante e poeta. Vittorio Brigliadori ha presentato il suo libro di poesie intitolato “Specchio di Emozioni”.

Una raccolta di poesie pubblicate in un volume arricchito dai disegni degli alunni della “Quinta B” delle elementari di Domagnano e dall'illustrazione di copertina realizzata da Alberto Rino Chezzi, in arte “Ciaccazetazetai”. Brigliadori ha scelto il titolo ”Specchio di emozioni” che è anche una sorta di invito a rivedere se stessi attraverso gli occhi degli altri nelle difficoltà, nei disagi, nelle gioie e nelle contraddizioni della quotidianità. La presentazione nella Casa del Castello di cui è primo cittadino. “Siamo riusciti a creare attenzione per la poesia – dichiara Brigliadori – attraverso un coinvolgimento che parte dalla sensibilità che i bambini hanno e che anche noi adulti dobbiamo ritrovare... in un percorso che mette bene in chiaro che ognuno ha una sua storia ma questa storia può essere condivisa e diventare un arricchimento per tutti noi, Quindi un'esperienza davvero gratificante, non solo dal punto di vista poetico ma anche educativo”.