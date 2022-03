"Stripper" di Achille Lauro pubblicata su tutte le piattaforme musicali

È stato rilasciata a mezzanotte su tutte le piattaforme musicali la versione studio di “Stripper”, la canzone di Achille Lauro che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Con il brano inedito il cantante ha trionfato nella prime edizione di "Una voce per San Marino" e ha staccato il biglietto per Torino 2022.

"Un dialogo di puro amore, libero da tabù. - commenta Lauro. Lui è una spogliarellista, lei è il suo cowboy, il suo Jesus personale. Un manifesto di amore genderless. Una sentimento che se ne frega dei pregiudizi. E se qualcuno ci chiede chi siamo, gridiamo: We don’t know, all we need is love!"