"Una rapina (comica) in diretta": JENA RIDENS

Nel servizio l'intervista con STEFANO CHIODAROLI, Attore e Cabarettista

UNA RAPINA IN DIRETTA anzi in scena. Sul palcoscenico si alternano destini incrociati e sconosciuti in circostanze divere e in un posto insolito: il caveau. Guardia e ladri (inetti e incapaci, che pasticcioni è dir poco!?) e il direttore di banca (CHIODAROLI) sa che il sistema d'aerazione ecologico ridurrà drasticamente il tempo di sopravvivenza al chiuso di buoni e cattivi. Come fare per salvarsi? Ci pensa la televisione, come sempre, l'interesse dei media e l'attenzione morbosa di tutti (tv, radio, social e giornali nel piccolo circo mediatico bancario...) darà vita a un epilogo da tragicommedia 'ironicomica' inaspettato. Il Grande Fratello orwelliano con un pizzico di reality non senza le figure teatrali classiche in una pantomima tutta da ridere che fa pensare.

fz

Intervista con STEFANO CHIODAROLI Attore e Cabarettista