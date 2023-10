Una rassegna, due cartelloni. Il teatro sperimentale torna a Serravalle

Nel video l'intervista a Mauro Granaroli, direttore artistico e Roberto Ercolani, Capitano di Castello di Serravalle

Piccoli Sguardi propone 6 appuntamenti dedicati ai bambini, Occhi sul teatro quattro date per chi ha dagli 11 anni in su. La Giunta di Castello di Serravalle ha presentato la rassegna teatrale, che porterà sul palco della Sala Polivalente Little Tony di Serravalle appuntamenti di qualità, con compagnie competenti, innovative e decise a conservare l'aspetto sperimentale del teatro.

Soddisfatto Mauro Granaroli, per il terzo anno direttore artistico della rassegna, Si inizia con il Brutto Anatroccolo (Nata Teatro), il 29 ottobre alle 16.30. Occhi sul Teatro apre invece, l'11 novembre, con Umani versus IA, teatro d'improvvisazione che vedrà per la prima volta l'intelligenza artificiale nel ruolo di “regista”. La rassegna Occhi sul Titano prosegue il 16 dicembre, appuntamento che porterà sul palco la band dell'artista sammarinese Michele Pazzini che vive di musica in Olanda, il 17 febbraio il cabaret dei Bromance; il finale è romantico, dedicato alle sfumature dei sentimenti del rapporto di coppia con “l'amore non basta” dei Korekané.

Nuovi e coinvolgenti gli appuntamenti del pomeriggio per i più piccoli, che lo scorso anno hanno avuto grande successo, a conferma di come il teatro sia anche forma di condivisione ed aggregazione. “È la piazza del domani” dice il Capitano di Castello, Roberto Ercolani.

