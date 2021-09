Università: Romano Prodi inaugura il prossimo ciclo di lezioni del dottorato in Scienze Storiche

L'ex presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, mercoledì 22 settembre aprirà il quindicesimo ciclo di lezioni del dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Università di San Marino. “Politica ed economia” il titolo del suo intervento che inaugurerà una serie di approfondimenti con esperti e storici dalle maggiori università europee. Distribuite su oltre 30 giornate di attività, in programma fino al 30 ottobre, le lezioni impegneranno docenti e studenti per circa 80 ore e rientreranno nelle cornici di due temi: “gli archivi del Novecento” da una parte, “politica ed economia” dall’altra.