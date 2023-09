Venezia, come da previsioni vince il film più 'sorprendente'

Il Leone d'Oro per il miglior film della Mostra internazionale del cinema di Venezia numero 80, edizione che sara' ricordata non solo per la qualità delle pellicole ma anche per il forte sostegno allo sciopero degli autori e attori a Hollywood. Per questo tutto il cast non era presente sul palco, compresa la protagonista, una intensa Emma Stone nell'adattamento cinematografico in bianco e nero dell’omonimo romanzo incentrato su Bella Baxter, una sorta di Frankenstein femminista ante litteram. ”Il film è lei non avrei potuto farlo senza”, ha detto il regista. E' Matteo Garrone, Leone d'argento per la regia di "Io Capitano", - coprodotto da Rai cinema- odissea contemporanea di due migranti che sognano l'Europa . L'emozione e le lacrime del suo protagonista nel momento della premiazione, mentre il pensiero del regista vola al Marocco ferito dal terremoto. Miglior attrice Cailee Spaeny per "Priscilla" di Sofia Coppola e Peter Sarsgaard per "Memory" di Michel Franco. Si conclude così un'edizione a cifra tonda che segna ovunque il segno positivo : presenze aumentate +17% rispetto al 2022, +14% di biglietti venduti sull'anno scorso.