Vito è un Don Chisciotte da e-commerce

Vito racconta storie di persone 'prese' nel gorgo digitale dei nuovi media in una esilarante indagine su come fare acquisti oggi (compulsivi, maldestri e fuori dall'ordinario: ma cos'è ormai l'oridinario comune!?). Comprando comunichi e il web ti trasforma in un ORDINATORE SERIALE. Icilio Simonazzi, negoziante ormai in rovina, si vendicherà come un don chisciotte moderno ruberà pacchi a tutti, disperdendoli... perchè i clienti si perdano, cercandoli. Alla faccia del serial sushi e del prete super social, a discapito del fashion victim che va al bar in monopattino elettrico e della signora 'compratutto', che sa far shopping in sharing risparmiando online. Il know how è: resistere, resistere, resitere... ma non ricordo più a cosa!?

