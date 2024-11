È il giorno di San Marino-Gibilterra, Lazzari: "Vogliamo vincere"

Sentiamo Lorenzo Lazzari

Pensa partita per partita, San Marino. Perché con Gibilterra può essere lo spareggio per la prima vittoria di sempre di un girone – chi vince è aritmeticamente promosso in Lega C di Nations League – ma anche un pari terrebbe tutto in bilico: a quel punto, i biancazzurri si giocherebbero primato, o anche accesso agli spareggi, in Liechtenstein. Ma la squadra non fa calcoli: la vita è adesso e l'obiettivo è provare ad archiviare subito la pratica.

Sentiamo il centrocampista della nazionale, Lorenzo Lazzari.