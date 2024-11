I Capitani Reggenti celebrano l'anno magico delle bocce sammarinesi

Nel servizio Stella Paoletti e Jacopo Frisoni

San Marino celebra i suoi campioni. Lo fa guardando a un 2024 che ha portato il Titano sul gradino più alto del mondo. Tre medaglie mondiali, due delle quali d'oro, alle quali si aggiungono i titoli europei e quelli giovanili. A Palazzo Pubblico gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi hanno accolto atleti e federazione bocce. A guidare la delegazione il presidente Maurizio Mularoni che ha ripercorso i grandi risultati ottenuti nel 2024. San Marino ai vertici del mondo grazie alle medaglie conquistate da Jacopo Frisoni e Stella Paoletti in Turchia. San Marino al primo posto del ranking mondiale. “La vostra dedizione e la vostra grinta, ha ricordato la Reggenza, grazie anche all'apporto prezioso dei tecnici preposti alla vostra preparazione, vi ha riconfermati validi ambasciatori della Repubblica di San Marino nel mondo”. Quel mondo che Jacopo Frisoni e Stella Paoletti hanno conquistato grazie alle medaglie d'oro nell'individuale maschile e coppia mista e al bronzo nel tiro di precisione femminile, grazie anche allo splendido lavoro di Marco Cesini.

"Quando si entra a Palazzo Pubblico - ha ricordato Stella Paoletti - c'è sempre un'emozione molto profonda che ci ricollega alle nostre radici. Quando giriamo il mondo per rappresentare il nostro paese è un onore e quando siamo qua forse ce ne rendiamo conto in maniera più concreta.

È sempre veramente molto bello ottenere anche un riconoscimento istituzionale dei Capi di Stato e vivere questo momento. "Sì è veramente fantastico - ha detto Jacopo Frisoni - perché noi quando andiamo in giro rappresentiamo San Marino e quindi poter venire riconosciuti in questa sala è qualcosa di bellissimo per noi.