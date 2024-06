San Marino perde gara 2 e cede la vetta della classifica

Rimpianti e tanti per San Marino in una gara 2 che la Fortitudo conquista andando a vincere sul diamante di Serravalle. Bologna fa doppietta dopo il successo di gara1 e si porta da sola al comando della classifica. 4-6 il finale di un match nel quale la Fortitudo ha meglio interpretato i momenti chiave. I rimpianti sammarinesi stanno nel fatto di aver messo a segno ben 2 fuoricampo con Pieternella e Tromp e nell'essere andati ad un solo ball dal successo. Il sole homer di Pieternella al secondo inning porta avanti San Marino, ma già all'inizio del terzo la Fortitudo ribalta la situazione issandosi fino all'1-3. Al cambio di campo è Tromp, col fuoricampo da due punti, a pareggiare (3-3), ma non c'è pace né tregua: con il singolo di Paolini e Bertossi in seconda, Bologna è ancora avanti stavolta 3-4. Tromp va per il definitivo 4-4. Con le basi piene e due out, è il turno di Celli ad affrontare Bassani. Per lui subito 3 ball e 0 strike, ma il quarto ball, quello della vittoria, non arriva. Si va all’extrainning e Bologna ha la meglio. A fare la differenza è il singolo di Fernandez, che vale due punti e lancia la Fortitudo sul 4-6. Stasera gara 3 a Bologna.