Sebastiano Silvestri chiude al 15° posto agli Europei di acrobazia in Belgio

Si sono appena conclusi i Campionati Europei F3A di acrobazia di precisione, svolti in Belgio, dove la Federazione Aeronautica Sammarinese è stata rappresentata da Sebastiano Silvestri coadiuvato dal tecnico Jean Paul Delteil. Il potenziale del nuovo aereo e l’accurato set up hanno permesso a Sebastiano di imporsi fin da subito nelle manche preliminari, concludendo infine con un quindicesimo posto assoluto nella classifica finale. La gara è stata vinta dal finlandese Nurila Lassi, l’austriaco Gernot Brukmann secondo classificato e lo svizzero Matti Sandro sul terzo gradino del podio. San Marino è risultata prima a squadre fra le nazioni con un solo pilota. La Fas sarà impegnata tra pochi giorni con il Mondiale di F4H (riproduzioni di aeromodelli in scala) in Romania e a fine mese con il Campionato Italiano.