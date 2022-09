Covid, con il rientro a scuola nuove regole per mascherine, quarantena e DAD

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole un vademecum da applicare in occasione del rientro in classe (scuola dell’infanzia, primaria, medie e superiori) con le nuove indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico, in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023. Nuove regole per mascherine, quarantena e DAD. Tornano anche i banchi attaccati. Di seguito le risposte alle domande più diffuse:

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre?

Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Questi studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.

Quali sono invece i sintomi che sono ritenuti compatibili con il covid?

I sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria, il vomito, la diarrea, la perdita del gusto, la perdita dell’olfatto e la cefalea intensa.

Quali misure di prevenzione di base vengono applicate dalle scuole?

Le misure di prevenzione di base che andranno applicate dalle scuole sono:

- Igiene delle mani ed etichetta respiratoria

- Ricambio frequente d’aria

- Qualità dell’aria

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo)

- Sanificazione ordinaria (periodica)

- Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati

Come avviene la gestione dei casi sospetti?

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.









Come vengono gestiti i casi confermati?

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.

In caso di contatto con casi positivi quali sono le misure da adottare?

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Per i contatti stretti di caso di infezione da Sars-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella circolare n. 19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19". Dunque, coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Quali sono le nuove regole per la quarantena?

Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del quattordicesimo giorno dal primo tampone positivo, anziché al ventunesimo, a prescindere dall'effettuazione del test.

Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata?

No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la DAD, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.