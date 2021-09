Domani ultimo giorno di campagna referendaria: ecco gli ultimi appelli dei sostenitori del SI' e del NO

Al Concordia ieri sera, la proiezione di "Mai raramente a volte sempre", su iniziativa del Comitato promotore del referendum per la depenalizzazione dell'IVG. “Titolo che richiama una scena cruciale del film” – ha spiegato in apertura di serata, Elena D'Amelio. E' infatti la storia di una 17enne, il suo viaggio, la sua scelta di interrompere una gravidanza indesiderata; percorso sofferto ma consapevole verso l'autodeterminazione.

Il Pdcs esprime intanto con convinzione il proprio NO al quesito referendario. “Perché – spiegano - non ci sono motivazioni così forti da legittimare la negazione del diritto alla vita, neanche quando siano presenti anomalie o malformazioni del bambino. Riconoscere che la vita ha valore solo se ha una certa qualità – aggiungono - potrà solo alimentare la “cultura dello scarto, rendendo la società sempre più egoista”.

Si schiera per la tutela della vita anche lo scautismo sammarinese. “Vogliamo essere collaboratori del Creatore e accogliere la vita umana in ogni sua forma" - sostiene la Associazione Guide e Esploratori Cattolici Sammarinesi.

A pochi giorni dal voto, Movimento Ideali Socialisti dice SI', “per sconfiggere – sottolineano - l’ipocrisia di uno Stato che chiude gli occhi di fronte alle proprie cittadine che ricorrono alla pratica abortiva all’estero senza poi perseguire il fatto che comunque costituisce ancora reato!"

Afferma il proprio appoggio al SI' anche Elego. “Lasciare le cose come sono oggi, - scrivono - vuol dire continuare a non vedere il problema, delegarlo ad altri, girarsi dall'altra parte”.

Sostegno incondizionato al SI' dalla CSdL: il sindacato "non può che essere al fianco delle donne che si trovano davanti ad una scelta così difficile, affinché lo possano fare in sicurezza e legalmente nel proprio Stato, invece che di nascosto".

Riconferma la posizione della Chiesa in tema di Ivg, il Vescovo di San Marino – Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi. “Il Vangelo della Vita, che è accoglienza del concepito senza se e senza ma”. Non vogliamo che la donna sia lasciata sola né prima, né dopo la nascita del bambino. Mai più che una vita non sbocci per insicurezza, sfiducia, solitudine, mancanza di tutele o per motivi economici.

Si unisce alle parole del Vescovo, l'Ordine Francescano Secolare di San Marino. “Votiamo NO perché la vita va tutelata sempre, in qualsiasi modo si presenti. Votiamo NO per trovare insieme soluzioni che promuovano la vita nel rispetto di madre e nascituro”.

Fermamente SI' da parte dell'Associazione Emma Rossi. “L’IVG a San Marino è reato e non è condivisibile che alla sofferenza si aggiunga la punibilità. E' un dato di realtà e non è tollerabile che si continui a fingere che non esista".

NO del Centro Sociale Sant'Andrea: “perché non aiuta ad affrontare il problema ma porta all’eliminazione del concepito. È un NO – osservano - che implica di proseguire l’impegno a favore dell’accoglienza alla vita”.