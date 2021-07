Il Direttivo della Consulta per l'Informazione incontra il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti E.R.

Il Direttivo della Consulta per l'Informazione ha incontrato il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna, Giovanni Rossi. Oltre a rafforzare il legame di amicizia, l'incontro è servito anche per pianificare una stagione autunnale dedicata ai corsi di formazione. la collaborazione ha già prodotto in passato giornate di studio che necessitano di essere ripetute e ampliate in termini di offerta di contenuti e di appuntamenti.

"Strategica la sinergia con San Marino che resta osservatorio privilegiato per la facilità di interlocuzione con gli organismi internazionali, oltre che attrattivo dal punto di vista storico, culturale e turistico per cui non saranno pochi i colleghi che approfitteranno dei corsi per visitare la Repubblica" ha detto il Presidente Rossi. Lo stesso è stato invitato dalla delegazione del Consiglio Direttivo della Consulta a San Marino per la ripresa della formazione in presenza nel mese di settembre.