I teatri di Reggio: ballando in verticale

Alexander Vantournhaout coreografo e acrobata porta al fesitval reggiano una prima nazionale per otto atleti-performer in musica rock sperimentale sul “limite fisico dell'ostacolo verticale”: FORESHADOW, un presagio che è una previsione. Esplorare la verticalità teatrale nel balletto è una operazione contro la gravità e il movimento spaziale della coreografiatradizionale (la parete taglia in due il palco! Riducendo lo spazio per 8 danzatori): i muri sono ostacoli o un'opportunità creative? Danza e giocoleria, clownerie e balletto sono parte del progetto allargato di DanzaER in un network della Tavola Regionale che comprende anche Aterballetto.