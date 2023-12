“Il segno dell'estro” arriva a San Marino: la mostra celebra le testimonianze di architetti famosi in Repubblica

Nel video le interviste a Luca Zanotti (presidente Ordine ingegneri e architetti San Marino) e Marino Albani (presidente della Sums)

Dopo la Biennale di Venezia, la suggestiva mostra fotografica firmata da Simone Maria Fiorani arriva a San Marino. Nella sede della Torre di Guardia, sopra alla Porta del Paese, otto iconici scatti rappresentano le opere realizzate da archistar internazionali in Repubblica. “Il Segno dell'estro”, realizzata grazie alla collaborazione tra Sums e Ordine degli architetti e ingegneri di San Marino, con il patrocinio di varie Segreterie di Stato, si propone di delineare una sorta di percorso che collega vere e proprie “sculture urbane”. Arricchimento per il territorio e richiamo turistico-culturale di prestigio: la loro concentrazione in uno spazio così ridotto è un unicum.

“A caratterizzare le foto – racconta Fiorani – l'inquadratura verticale, per fornire uno sguardo inedito e moderno, e la scelta del bianco e nero, che conferisce sapore di eternità. Più di 400 scatti ad ogni struttura per trovare le condizioni migliore in cui ritrarla e il dettaglio più rappresentativo”. "Il filo conduttore è proprio l'estro dell'architetto - racconta Luca Zanotti, presidente dell'Ordine ingegneri e architetti San Marino -. Ognuno di loro ha portato qualcosa di personale e ha inquadrato San Marino a suo modo". Una visione riproposta attraverso l'obiettivo di Fiorani. Si parte dal Santuario a Borgo Maggiore di Giovanni Michelucci, passando per il restauro di Palazzo Pubblico di Gae Aulenti e Palazzo Sums di Vittorio Gregoretti.

Fino al World Trade Center, prima opera di Norman Foster nella penisola italiana. La mostra è aperta fino al 7 gennaio in orario pomeridiano. Ma questo è solo l'inizio, perché nel 2024 una nuova esposizione celebrerà i “200 anni di architettura a San Marino”. "In questo piccolo territorio c'è una concentrazione di edifici firmati da archistar internazionali - spiega Marino Albani, presidente della Sums -, che vanno fatti conoscere e valorizzati. Questo può aiutare una forma di turismo qualificato".

Nel video le interviste a Luca Zanotti (presidente Ordine ingegneri e architetti San Marino) e Marino Albani (presidente della Sums)