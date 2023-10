Le Passioni delle Maddalene

Progetto speciale d'un ventennio di Malosti direttore di ERT spettacolo già visto al Meeting. Inaugura LE MADDALENE DELLE PASSIONI al nuovo spazio teatrale di Modena. Il tema è la figura della Maddalena nella pittura in sintesi poetiche e “versicoli” di Testori pubblicati in un saggio del 1989: tra gli altri Cézanne, Raffaello, Beato Angelico e Caravaggio cantati in schede. Raccolta per immagini così penetrante e “strozzatissima” (diceva l'autore) quasi un compendio sorprendente. Figure di una umanità sofisticata e popolare autenticamente religiosa.