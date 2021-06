San Marino international Summer Courses alla sesta edizione. Ciavatta: "Sarà fantastico, nonostante il Covid"

Sesta edizione per i San Marino international Summer Courses, progetto di turismo culturale sul Titano

Torna la rassegna musicale che dal 2016 va in scena a San Marino. L'iniziativa quest'anno porterà nel territorio oltre un migliaio di partecipanti provenienti da tutto il mondo, con 41 insegnanti di musica noti a livello internazionale che coordineranno dieci progetti in un percorso musicale dal Trecento a oggi. Tra le novità di questa edizione nuove sedi tra cui il Castellaccio di Fiorentino, dove domenica si terrà un concerto del maestro Mario Marzi. L'iniziativa, in costante crescita, ha come obiettivo promuovere la musica classica e contemporanea. A preoccupare è la situazione legata al Covid, che potrebbe rendere più complicato l'arrivo di un pubblico ancora più vasto, ma Augusto Ciavatta, il direttore artistico di Camerata del Titano, associazione organizzatrice dell'evento, punta all'ottimismo.