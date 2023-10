Buio in scena: l'origine filosofica del teatro

Il ritorno alle origini del teatro (pensiero) è il buio. Il nero è l'anima del sipario e del palcoscenico: il vuoto spazio-tempo per lo spettatore: il nulla originario. Di colpo la luce informa l'occhio di chi guarda come la prima cosa vista nel reale. È il buio a concedere la prima rappresentazione in scena. “Il presente non esiste” - secondo Giorgio Colli. I corpi femminili sono protagonisti se hanno un obiettivo plastico e materiale. Un oggetto ci permette di “situarci” in un mondo senza volti (APOCATASTASI).

Commento critico di Davide Baronio e Clemente Tafuri - Registi spettacolo