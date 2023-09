“Casamatta Book Fest”: dai romani al conflitto in Ucraina; innumerevoli gli approfondimenti

le interviste ad Andrea Santangelo, Luca Gorgolini e Gastone Breccia

Mai fino ad ora, in tutta la Penisola, era stato organizzato un appuntamento interamente dedicato a questa nicchia letteraria. Originale anche il format; approfondimenti di qualità - grazie ad un comitato scientifico di altissimo livello –, ed esposizioni ai 4 angoli di Città: con un focus particolare sulla figura di Garibaldi. Ma non solo lo scampo dell'Eroe dei due Mondi; ricorrenti, nei panel mattutini – moderati dal professor Gorgolini -, altri episodi di grande rilevanza riguardanti il Titano, ed il suo dna valoriale. Temi sui quali si erano in precedenza soffermate, negli interventi di saluto, le Autorità. A partire dal Segretario Belluzzi che ha posto l'accento sull'importanza di adeguati spazi museali, per coltivare la memoria storica del Paese; un possibile volano culturale ed economico. Luca Lazzari, intervenuto in rappresentanza del Segretario Pedini Amati, ha ricordato la valenza, non solo turistica, della linea ferroviaria Rimini-San Marino; in tanti trovarono rifugio nelle gallerie nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. E anche di recente la Repubblica ha dato prova di solidarietà; accogliendo in gran numero i profughi ucraini. Guerre di ieri e di oggi al “Casamatta Book Fest”: dai romani al conflitto che sta infiammando il cuore dell'Europa. Se ne parlerà domani, con un'analisi approfondita che chiuderà i lavori. Ad un esperto come Gastone Breccia – docente di Storia militare -, abbiamo chiesto quale lezione trarre da quanto sta avvenendo in Ucraina.

Nel servizio le interviste al Direttore scientifico del “Casamatta Book Fest” Andrea Santangelo, e ai docenti universitari Luca Gorgolini e Gastone Breccia