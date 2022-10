L'acqua di mare più pulita e meno salata...

Un mestiere antico e amaro, duro e di fatica, da sempre. La piccola pesca costiera in un paese che vive delle sue isole e del Mare Nostrum (tra turismo e catture commerciali) significa cultura e tradizione famigliari da generazioni. Le flotte marinare mediterranee compreso il Mar Nero sono costituite per l'83% da piccole imbarcazioni e cooperative di famiglie in località di mare: oltre127 mila addetti. Prodotto locale e stagionalità sono punti di forza dell'economia marittima nazionale spalmata su quasi tutte le regioni a partire da nord: Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Il “MARE DOLCE” si salva anche dal punto di vista ecologico aiutando i giovani che lavorano per il “BLUE FUTURE”.