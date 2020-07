San Marino da 12 anni nell'Unesco tra arte e musica

Le celebrazioni per i 12 anni 'Patrimonio dell'Umanità' di San Marino hanno fatto tappa alla Galleria Nazionale, in concomitanza con il secondo compleanno del Museo: due speciali visite guidate e a disposizione del pubblico, la documentazione relativa alle relazioni tra San Marino e le Biennali d'Arte Contemporanea. Nella Sala Centrale della Galleria, l'ultima opera d'arte contemporanea presentata e prodotta appositamente dagli Istituti Culturali per la partecipazione all'ultima Biennale d'Arte di Venezia "Exercises for a polluted mind" di Martina Conti.

In serata l'emozione dell'Inno di San Marino, tornato a risuonare in Piazza della Libertà per il concerto della Banda Militare. Il Maestro Stefano Gatta, ha parlato delle difficoltà di riprendere le prove, che si sono svolte a gruppi, proprio per effetto dell'emergenza Covid. Poi è stata solo musica: le note, unite alla bellezza del tramonto, hanno fatto il resto.