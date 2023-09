Un'orchestra a tutta donna

Un immaginario femminile aperto alle diverse culture espresso dalle donne mediterranee e in Italia da Ginevra Di Marco. Un universo-donna multiculturale che evoca genti vicine di terre arabe e del Mar Mediterraneo. Un ensemble multietnico di 15 musiciste. Canto e musica di donne diverse accomunate dalla canzone popolare e politica e da pezzi strumentali tradizionali. Una festa in lingue differenti all'unisono: tra inediti e tradizione le formazioni musicali si intrecciano in suoni e voci di terre, acqua e sabbia, mediterranee: terra nostra.