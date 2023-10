Una officina-laboratorio multimediale per tutti

L'intero tesoro culturale in tutti i suoi aspetti 'in gioco' per noi. I servizi educativi pubblici coinvolgono i giovani e il sistema scolastico con l'ausilio multimediale della televisione (Rai Cultura) in una vera e propria OFFICINA-LABORATORIO (musei, archivi, siti archeologici e biblioteche): partecipazione e inclusione per le nuove abilità e conoscenze. Il patrimonio culturale è patrimonio comune, una eredità incommensurabile da trasmettere, decodificata e attualizzata, alle generazioni a venire con le tecnologie future.