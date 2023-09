Christmas Contest: la sammarinese Ginevra tra i 20 finalisti, "Fiera di rappresentare il mio Paese"

C'è anche una sammarinese al Christmas Contest, il concorso musicale legato al Concerto di Natale che in parte si svolgerà proprio a San Marino. Giocherà in casa dunque Ginevra Bencivenga di 18 anni, scelta fra oltre cinquemila ragazzi in tutta Italia nei venti semifinalisti che gareggeranno sul Titano il 29 e il 30 settembre e sabato scorso 16 settembre insieme agli altri concorrenti semifinalisti, ricevuta in udienza privata dal Papa.

Ginevra canta dall'età di cinque anni, e ha partecipato a svariati contest, tra cui talent dei Castelli di San Marino quando aveva solo 8 anni. In "Una voce per San Marino" è arrivata nei sessanta semifinalisti. È come se l'emittente di stato l'avesse tenuta a battesimo.

Oltre al Christmas contest è anche in finale al Bim rumore Festival. In entrambi si presenta come cantautrice. "Per me una grandissima emozione visto che sono diventata cantautrice da solo un anno e mezzo e il mio brano è stato ascoltato fra tutti i brani inviati dagli iscritti" - racconta Ginevra - "arrangiato assieme ai ragazzi dello Studio 85 si intitola 'Per una vita' e sono molto fiera di rappresentare il mio Paese in questo contest".



La selezione, con la finale che si terrà il 30 settembre a San Marino al Teatro Titano in un evento a inviti, porterà alla selezione dei tre finalisti che parteciperanno al Concerto di Natale in Vaticano il 25 dicembre.